"Самоизоляция. Все включено": москвичи переехали в номера ради семьи и бизнеса

Отельеры готовы заселить всех желающих с существенной скидкой

Большинство москвичей соблюдают режим самоизоляции. Многие принимают и дополнительные меры - переезжают во временное жильё, в том числе в гостиницы. Таким образом они поддерживают представителей бизнеса.

"Все включено" в условиях пандемии коронавируса. Московские гостиницы предлагают сидеть не дома, а в номерах. Готовы заселить с существенной скидкой, ведь надо платить по счетам и содержать персонал. Валерий - программист. Съехал в отель от родителей-пенсионеров.

"Чтобы мои родители не были в группе риска, мне будет спокойней и им тоже будет спокойнее. Мы всегда на связи, я спрашиваю, как они себя чувствуют, мы общаемся", - объяснил свой выбор Валерий Нестеренко.

Контакты персонала и постояльцев сведены к минимуму. Особые требования и к уборке в номерах. "На входе стоит санитайзер, дальше стоит установка, чтобы обеззараживать помещение. По требованию Роспотребнадзора мы ежечасно проводим обработку поверхностей, ручки лифта, ручки всех дверей", - заявил заместитель генерального директора гостиницы Владимир Гурьев.

Поток пассажиров в общественном транспорте уменьшился. В автобусах - на 77%, в метрополитене – на 81%. На станциях подземки дежурят наряды полиции. Они проводят разъяснительные беседы с людьми старшего поколения.

В общественном транспорте проходит санитарная обработка. За короткое время ночного "окна" нужно успеть провести дезинфекцию десятков вагонов от крыши до колес, уделяя особое внимание тем поверхностям, с которыми чаще всего контактируют пассажиры. Чтобы обезопасить жителей, в Москве приостановили работу тысячи организаций, в том числе парикмахерские и салоны красоты. Но во многих таких заведениях оказывали и медицинские услуги. В столице врачам-косметологам, дерматологам, массажистам разрешили и дальше вести пациентов, которые нуждаются в их помощи.

"Было принято решение, что услуги, оказываемые по медицинским лицензиям в этих салонах красоты, могут продолжить свою работу, чтобы избежать различных негативных эффектов, после, допустим, какого-то лечения, удаления папилломы или различных инъекций, которые сделаны москвичам в предыдущее время", - сказал руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

Режим самоизоляции касается всех жителей Москвы. Большинство его соблюдают. Полицейские продолжают патрулировать дворы и вежливо просить людей лишний раз не покидать квартиру.

"Я вот в этом доме живу, на 10 минут подышать, у нас в комнате жарко очень, душно", - оправдывается пенсионерка, которая устроилась на скамейке с авоськой в руках.

На улицах то и дело встречаются мамы с колясками. На детской площадке гуляет компания подростков, с разрешения родителей. В ответ на вопросы говорят, что выбрались из дома, чтобы "не запустить себя к лету".

И родителей, и детей, конечно, можно понять. Трудно сидеть взаперти. Но пренебрегая своей безопасностью, они, во-первых, подают пример остальным. А дурной пример, как известно, заразителен. А во-вторых - статистика неумолима. 85% новых заболевших в Москве – младше 65 лет. В социальных сетях люди продолжают призывать всех оставаться дома. Заниматься спортом. Москвич Никита записывает для своих друзей видео-тренировки, а накануне пробежал полумарафон у себя в гостиной. Домашний режим хорошая возможность заняться тем, на что раньше не хватало времени.

Виктор Прокушев, Екатерина Гоголева, Валерия Дзгоева, Александр Ивановский и Егор Миронов, "ТВ Центр".

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