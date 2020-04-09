Нефть дорожает в ожидании новой сделки ОПЕК+

Для оптимизма есть причины

Нефть дорожает в преддверие заседания ОПЕК+. Этим утром стоимость июньских поставок марки Brent превысила 33 доллара за баррель, передает "ТВ Центр".

Рост отмечается на фоне ожиданий от предстоящих переговоров крупнейших стран-экспортёров. Они пройдут в формате видеоконференции. Аналитики сходятся во мнении, что поставщикам удастся договориться о сокращении добычи сырья. Это поможет стабилизировать рынок. Оптимизма добавляет и готовность России участвовать в новой сделке.

Срок действия предыдущей завершился 31 марта. Договориться о продлении соглашения производители не смогли. Это привело к обвалу цен на энергоносители. Спад подстегнула и эпидемия коронавируса - она вызвала снижение спроса.

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