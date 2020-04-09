Суд по делу историка-расчленителя Соколова перенесли из-за карантина

Слушать уголовные дела по существу по видеосвязи не предусмотрено

В Санкт-Петербурге перенесено рассмотрение по существу дела Олега Соколова. Историка обвиняют в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия. Это преступление вызвало широкий общественный резонанс. Соколову грозит до 15 лет лишения свободы.

"Судебное заседание (...) не состоится; оно будет отложено, так как подсудимого не доставят из-за карантина в СИЗО-1 ("Кресты"). Слушать уголовные дела по существу по видеоконференцсвязи не предусмотрено УПК РФ", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города. Дата, на которое перенесено слушание, пока не определена.

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года 63-летний доцент Олег Соколов застрелил из охотничьего ружья 24-летнюю аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко. На следующий день он решил избавиться от тела, расчленив его. Историка вытащили из реки Мойки, он в состоянии сильного алкогольного опьянения упал в воду, пытаясь выбросить останки. В его рюкзаке обнаружили отрубленные женские руки. В полиции доцент признался в убийстве.

Психиатрическая экспертиза признала Соколова вменяемым. Преступление прогремело на всю страну не только из-за своей жестокости, но и благодаря известности доцента в научно-исторических кругах России и Франции. Олег Соколов - автор многочисленных работ, посвящённых Наполеону, реконструктор. Преподавал на кафедре истории Санкт-Петербургского государственного университета, член российского Военно-исторического общества, являлся кавалером ордена Почетного легиона Франции - этого звания его лишили после убийства.

Сам обвиняемый полностью признаёт свою вину. По словам его адвоката, Соколов начал переговоры с представителями потерпевших о сумме компенсации. Останки убитой девушки вывезены на ее родину и захоронены. По двум уголовным делам, возбужденным по статьям "Убийство" и "Незаконное хранение оружия", Соколову грозит до 15 лет лишения свободы.

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