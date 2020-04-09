Шоу "Давай поженимся!" лишилось бессменной ведущей из-за коронавируса

Но съемки все равно продолжились

Астролог Василиса Володина временно покинула проект "Давай поженимся!". Она самоизолировалась дома вместе со своими родными.

Как передает "СтарХит", в Москве начались съемки новых выпусков программы "Давай поженимся!". Зрителей на шоу не пригласили. У всех людей, которые находились на съемочной площадке, измерили температуру.

Володина заранее предупредила о том, что она не будет приезжать на съемки из-за пандемии коронавируса. "Василиса решила для себя, что ее жизнь, жизнь близких ей дороже. Она, наверное, молодец, и правильно поступила", - прокомментировала решение коллеги Лариса Гузеева. Теперь она ведет популярное шоу вдвоем с Розой Сябитовой. "Несмотря на обстоятельства, шоу должно продолжаться", - считает Сябитова.

Напомним, что Володина, Гузеева и Сябитова больше 10 лет работают на проекте, герои которого пытаются найти свою вторую половинку. Задача Володиной заключается в том, чтобы рассказывать о совместимости пар с точки зрения гороскопа.

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