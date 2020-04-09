Киссинджер предрек миру хаос на поколения из-за коронавируса

Неразбериха в политике и экономике растянется на долгие годы

Государственный секретарь США при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде Генри Киссинджер заявил, что пандемия коронавируса оставит после себя политический и экономический хаос во всем мире.

Он может растянуться на несколько поколений, эта пандемия беспрецедентна по масштабу и глобальности. приводит слова 96-летнего политика The Wall Street Journal.

Побороть эту катастрофу можно лишь только в том случае, когда люди начнут доверять своему правительству. Однако не вся власть сможет вынести испытание, многие страны ждет провал, уверен Киссинджер.

Сейчас нужно не только бороться с коронавирусом, но и уже работать над созданием "поствирусного" мирового порядка, уверен экс-госсекретарь.

По последним данным, в мире уже 1 520 157 заболевших COVID-19. Умерли от вируса 88 514 человек, выздоровели 330 589.

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