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Количество заболевших коронавирусом в России превысило 10 тысяч человек

10:48
  • четверг
  • 09 апреля 2020

За сутки выявлено 1459 новых случаев

За минувшие сутки в России выявлено еще 1459 случаев заражения коронавирусом в 50 регионах страны. Число заболевших с начала распространения вируса достигло 10301.

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Больше всего новых случаев выявлено в Москве — 857. Общее число заболевших составляет 6698. В Московской области диагноз подтвержден у 199 человек. Далее идут Санкт-Петербург (44), Брянская область (40) и Республика Коми (31).

За последние сутки от коронавируса скончались 13 человек. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов. Выздоровели 698 человек, за сутки из больниц были выписаны еще 118 человек.

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