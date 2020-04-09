Оперштаб раскрыл возраст новых заболевших коронавирусом в Москве

Почти половине инфицированных меньше 45 лет

Почти полторы тысячи новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России за последние сутки. Таким образом, за весь период им заболел 10301 человек.

Больше всего инфицированных выявлено в Москве — 857. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 6698 заболевших.

Как сообщили в оперативном штабе, почти половина новых заболевших — люди в возрасте до 45 лет. Еще 35% — от 46 до 65 лет. Пациентов от 66-и и старше — 15%. Детей среди инфицированных всего 3%.

Всего с начала заболевания в Москве скончались 38 пациентов. По стране число жертв коронавируса достигло 76.

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