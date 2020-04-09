Италию оскорбили намеки на корыстную помощь России

Путин никогда об этом не помышлял

Сообщения о том, что Россия помогает Италии в борьбе с коронавирусом из-за политической подоплеки являются оскорбительными для Рима.

Об этом заявил премьер-министр Джузеппе Конте. Россия никогда не просила об отмене санкции взамен на помощь с коронавирусом, пишет ТАСС.

"Это большое оскорбление и не только меня, но и Владимира Путина, с которым у меня состоялся долгий телефонный разговор и который никогда не помышлял использовать это в качестве рычага в тот момент, когда он проявил солидарность с Италией", - заявил Конте.

Ранее газета La Stampa выпустила ряд статьей, в которых утверждалось, что российская помощь Италии на 80% бесполезна, а Москва хочет повлиять на геополитическую ситуацию и заставить Италию повлиять на смягчение санкционного режима.

21 марта Путин и Конте во время телефонного разговора договорились о том, что Россия окажет Италии необходимую помощь в борьбе с коронавирусом. Москва отправила 15 самолетов с 100 военными вирусологами, оборудование для диагностики и проведение дезинфекции.

По последним данным, Италия находится на первом месте по количеству смертей от коронавируса – 17 669 человек и на третьем месте по числу зараженных в мире - 139 422 человека. Смогли побороть вирус 26 491 человек.

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