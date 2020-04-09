"Мы все сделали сами": 71-летний Грачевский стал отцом в четвертый раз

Он опубликовал фотографии из роддома

Художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз. 35-летняя супруга Екатерина Белоцерковская подарила ему сына Филиппа. Вес малыша составил 3,8 килограмма, а рост - 56 сантиметров.

"Ура! Поздравляю мою очаровательную Катюшу - мамочку и, конечно же, себя с рождением сына!" - написал Грачевский в Instagram. Он публиковал фото супруги, селфи на фоне спящего малыша и снимок Филиппа со спины.

Врачи не дали Грачевскому подержать новорожденного из-за всеобщего карантина. В палате жены он находился в маске. Режиссер не присутствовал на родах, но "ждал под дверью" и первым поздравил Белоцерковскую.

"Катя все время плачет от счастья, еще до появления сына на свет постоянно повторяла, как сильно его любит. Меня тоже переполняют эмоции. Дети - это всегда счастье. Мы оба очень хотели этого ребенка и, скажу по секрету, все сделали сами", - цитирует Грачевского mk.ru.

Борис Грачевский также рассказал, что их няня, которая должна была помочь Белоцерковской с новорожденным, заболела коронавирусом. Теперь им придется искать нового специалиста.

Напомним, первая жена родила от Грачевского сына Максима и дочь Ксению, а вторая супруга - дочь Василису.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"