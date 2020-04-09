25-летняя певица скончалась после публикации пророческого поста в Instagram

"Мне нужна музыка, под которую можно умереть"

В Филадельфии (США) скончалась 25-летняя рэперша Chynna (Чинна Роджерс).

Причины смерти не сообщаются, однако известно, что в последнее время Чинна боролась с наркотической зависимостью.

Фанатов насторожила смерть любимой исполнительницы, особенно после публикации поста в Instagram, где она рассуждала о смерти, пишет "Газета.Ru".

"Я думаю, что саундтреков к нашей жизни слишком много. Мне нужна музыка, под которую можно умереть", - написала девушка.

С 14 летнего возраста Чинна работала моделью, потом ее заметил исполнитель Стивен Родригес и помог пробиться в шоу-бизнес. В 2016 году карьера девушки пошла в гору, но она попала в зависимость от опиатов. Спустя время Чинна заявила, что смогла справится с пристрастием.

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