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Начал работу новый онлайн-ресурс для столичных бизнесменов

11:38
  • четверг
  • 09 апреля 2020

Предприниматели смогут получить там консультации

В Москве начал работу новый онлайн-ресурс для столичных бизнесменов. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Предпринимательство - это основа городской экономики. И одна из наших первоочередных задач сейчас - оказывать комплексную поддержку малому и среднему бизнесу, в том числе консультационную. В рамках двух тематических проектов мы собрали и структурировали большой объем информации: от уже внедренных мер поддержки до видеотренингов и полезных в работе городских онлайн-сервисов. Содержание разделов будет постоянно дополняться", - рассказала она.

Полезная информация собрана на портале mbm.mos.ru.

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