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"Отдали последнее": отец Фриске задолжал ее другу два миллиона

12:19
  • четверг
  • 09 апреля 2020

Семья смогла сохранить за собой квартиру звезды

Владимир Фриске, отец покойной певицы, рассказал о своем финансовом положении после смерти дочери. 
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В прошлом году семья Фриске погасила многомиллионный долг перед благотворительной организацией "Русфонд". Для этого родственникам певицы пришлось, в частности, продать машину и дом в Калужской области. 

Владимир Фриске рассказал, что они смогли сохранить за собой квартиру дочери в Шмитовском проезде. Во время суда с "Русфондом" приставы арестовали эту жилплощадь. Спасти ее удалось благодаря одному состоятельному человеку. 

"Помог друг Жанны, которому я еще должен около двух миллионов рублей, - цитирует Владимира Фриске kp.ru. - В общем, отдали последнее, чтобы с квартиры сняли арест. Для нас она ценна как память о дочери".

Ранее стало известно, что родители Фриске и продюсер Алексей Холопцев зарегистрировали благотворительный фонд "Жанна Фриске - я рядом". По словам отца певицы, они собирают деньги для сирот, больных и беспомощных.  

Напомним, в январе 2014 года "Русфонд" организовал сбор средств для больной раком певицы. Россияне перечислили на ее лечение 69 миллионов рублей. Часть суммы отдали на спасение онкобольных детей, а 25 миллионов фонд перечислил на личный банковский счет Жанны Фриске, обязав вернуть неистраченное.

Фриске скончалась в июне 2015 года. "Русфонд" получил отчет только на 3 миллиона. Остаток пожертвований исчез. Деньги за две недели до смерти Фриске сняла ее мама. "Об этом просила Жанна. Надо было платить за лекарства. Она боялась, что деньги снимет кто-то другой. Раньше этими вопросами занимался [Дмитрий] Шепелев. Что же мы чужому человеку будем оставлять?" - рассказал Владимир Фриске. 

Видео: Мужчины Жанны Фриске

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