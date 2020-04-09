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Брюс Уиллис побрил свою дочь налысо

12:42
  • четверг
  • 09 апреля 2020

В условиях самоизоляции и не на такой пойдешь

Американский актер Брюс Уиллис во время самоизоляции стал парикмахером и сбрил волосы своей дочери Таллулы Белль, рожденной в браке с актрисой Деми Мур.

25-летняя девушка собралась участвовать в фотосессии и ей нужен был необычный образ. Процесс стрижки семья записала на видео, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Уиллис оставил своей дочери несколько прядей волос по бокам, но, судя по следующим кадрам, актер все-таки их состриг.  

Таллула в обновленном имидже снялась в фотосессии, фотографом девушки выступила ее старшая сестра Румер.

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