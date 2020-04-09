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Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

12:37
  • четверг
  • 09 апреля 2020

В частности, с шести до девяти расширен список возможных к назначению лекарств

Минздрав России обновил свои рекомендации по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

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В частности, с шести до девяти расширен список возможных к назначению лекарств для лечения заболевания у взрослых. Это гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин, тоцилизумаб, надропарин кальция, лопинавир плюс ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.

Новые рекомендации содержат сведения по дифференциальной диагностике COVID-19; зарегистрированным в России наборам реагентов для выявления РНК SARS-CoV-2, а также препаратам, которые запрещены или не желательны при терапии COVID-19. Кроме того, опубликованы рекомендованные схемы медикаментозной профилактики коронавируса.

Минздрав направил рекомендации в регионы для использования в работе, пишет "Газета.Ru". Ознакомиться с полным текстом рекомендаций можно на сайте ведомства.

В четверг число зараженных коронавирусом в России увеличилось на 1459. Всего заболевших теперь 10 тысяч 131. За сутки скончались 13 человек. Выздоровели 118. Проведено уже более миллиона тестов на CIVID-19.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, случаев повторного заражения коронавирусом в нашей стране не выявлено. Чтобы сдержать распространение инфекции, во всех регионах действуют защитные меры.

Как идет борьба с коронавирусом в России, смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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