Переболевшая коронавирусом звезда "Дома-2" пожертвовала свою кровь нуждающимся

Она сделает это снова через две недели

25-летняя экс-участница шоу "Дом-2" Анастасия Киушкина, которая переболела коронавирусом, сдала кровь для помощи пациентам с COVID-19.

В марте Киушкина вернулась из Франции и сделала тест на коронавирус, который оказался положительным. Девушку госпитализировали с болью в горле и насморком.

9 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что звезда "Дома-2" выздоровела. Кроме того, она сдала 650 миллилитров плазмы крови. Этого хватит, чтобы помочь двум пациентам с коронавирусом. Дело в том, что в крови людей, перенесших COVID-19, возникают антитела, которые помогают справиться с инфекцией.

"Восстанавливаться буду две недели, после снова буду готова к донорству. И точно сделаю это снова", - цитирует Киушкину канал. Как подчеркивается, Анастасия стала седьмым донором плазмы в России, переболевшим коронавирусом.

Напомним, что Анастасия Киушкина участвовала в шоу "Дом-2" в 2015 году. На проекте она пробыла всего несколько месяцев. Позднее девушка некоторое время встречалась с рэпером Алексеем Долматовым, более известным как Гуф.

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