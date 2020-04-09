Кремль объяснил появление печенегов в речи Путина

Президент сравнил печенегов и половцев с коронавирусом

Сравнение угрозы коронавируса с печенегами и половцами было личной задумкой Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом он не смог сказать, чем руководствовался президент, выбирая именно их для примера.

"Это инициатива самого президента. То есть, это слова, сказанные самим президентом. Именно он это добавил в свое выступление", - сказал представитель Кремля во время ежедневного брифинга.

Не обошлось и без попыток привязать слова Путина к текущим событиям на границах России. Журналисты напомнили Дмитрию Пескову, что печенеги и половцы нападали на территории, которые сейчас принадлежат Украине, и поинтересовались, можно ли воспринимать слова президента как территориальные претензии к Киеву. В Кремле такие предположения отвергли и напомнили, что печенеги доставляли много проблем не только Киевской Руси.

"Не забывайте, что территория, на которой находится Украина, исторически была Киевской Русью. Действительно, печенеги терзали Киевскую Русь, терзали славянские племена, которые жили к востоку и Византии они тоже много головной боли доставляли. Киевскую Русь вы же никуда не денете, вы ее из нашей истории не вычеркните", - ответил Песков.

Видео: Путин напомнил, что Россия справилась с терзавшими ее печенегами и половцами

Накануне перед началом совещания с главами регионов Владимир Путин обратился к россиянам. Президент перечислил новые меры поддержки, которую окажут власти в связи с введенным режимом самоизоляции из-за угрозы коронавируса. Завершая свое выступление, Путин напомнил ,что Россия не раз проходила через серьезные испытания.

"И печенеги ее терзали, и половцы, - со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем", - заключил Владимир Путин.

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