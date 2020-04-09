Кондиционеры назвали разносчиками коронавируса

Минздрав запретил из использовать

Кондиционеры повышают риск распространения коронавирусной инфекции в непроветриваемых помещениях.

К такому выводу пришли в Минздраве России. В связи с этим, использовать кондиционеры в местах, где высок риск подхватить коронавирус, запрещено, пишет РИА Новости.

"Использование кондиционеров комнатного типа (сплит-систем) должно быть исключено, поскольку они фактически повышают риск инфицирования, так как способствуют поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля при блокированной естественной вентиляции", - говорится в рекомендации министерства.

Воздухоочистители тоже слабо справляются с защитой от воздушных инфекций. Поэтому самый верный способ - это традиционное проветривание помещений.

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