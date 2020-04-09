ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кондиционеры назвали разносчиками коронавируса

13:09
  • четверг
  • 09 апреля 2020

Минздрав запретил из использовать

Кондиционеры повышают риск распространения коронавирусной инфекции в непроветриваемых помещениях.

К такому выводу пришли в Минздраве России. В связи с этим, использовать кондиционеры в местах, где высок риск подхватить коронавирус, запрещено, пишет РИА Новости.

"Использование кондиционеров комнатного типа (сплит-систем) должно быть исключено, поскольку они фактически повышают риск инфицирования, так как способствуют поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля при блокированной естественной вентиляции", - говорится в рекомендации министерства.

Воздухоочистители тоже слабо справляются с защитой от воздушных инфекций. Поэтому самый верный способ - это традиционное проветривание помещений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Кондиционер
Кондиционер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.