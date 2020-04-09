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Принцу Гарри и Меган Маркл придется затянуть пояса на карантине

13:31
  • четверг
  • 09 апреля 2020

В последние годы они не зарабатывали на жизнь

Эксперт по делам британской королевской семьи Омида Скоби заявил, что в ближайшее время герцогов Сассекских ждут финансовые трудности. 
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"В последние несколько лет они не зарабатывали на жизнь. Когда ты член королевской семьи, все твои расходы оплачиваются, но у тебя нет зарплаты. Им придется очень непросто, особенно в ближайшем будущем", - цитирует Скоби Daily Mail.

По его словам, из-за всеобщего карантина принцу Гарри и Меган Маркл будет трудно зарабатывать на жизнь. В частности, герцогиня не сможет сниматься в кино, как она, по слухам, планировала. 

Кроме того, супругам придется самим платить за свою охрану. Омида Скоби оценил эти траты примерно в четыре миллиона фунтов стерлингов в год (около 370 миллионов рублей). 

Ранее сообщалось, что внук Елизаветы II запретил своей команде участвовать в проектах, способных бросить тень на монарший дом Британии. При этом он велел игнорировать финансовую привлекательность проектов. 

Напомним, что 31 марта принц Гарри и Меган Маркл, которые отказались от привилегий и обязанностей старших членов монаршей семьи, потеряли возможность представлять британскую королеву на разных мероприятиях и лишились титулов Их Высочеств. Теперь им придется самим платить за свою охрану и зарабатывать на жизнь. Сейчас супруги вместе с сыном Арчи живут в Калифорнии.

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