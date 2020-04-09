Выпускников школ не будут призывать этой весной

Увольнения военнослужащих состоятся в срок
Заседания призывных комиссий начнут проводить с мая, несмотря на то, что весенний призыв начался 1 апреля.
"Заседания призывных комиссий спланированы начиная с мая месяца, то есть в мае, июне, июле", - заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.
Выпускников школ, которым же исполнилось 18 лет, не будут забирать в армию во время весеннего призыва. Им будет дана возможность после сдачи ЕГЭ поступить в высшие учебные заведения.
Всех сотрудников военкоматов перевели на удаленную работу. Беседы с призывниками проводятся онлайн и по телефону, передает "Интерфакс".
Герасимов отметил, что призывников проверят на коронавирус и обеспечат масками. Все прибывшие в часть армейцы пройдут двухнедельный карантин.
На срок увольнения военнослужащих по призыву коронавирус не повлияет. Они будут проводиться в установленные сроки и раздельно с набором призывников, заверил Герасимов.
Весенний призыв в армию стартовал 1 апреля. Отправка призывников в войска начнется после 20 мая. В войска будет отправлены 135 тысяч человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"