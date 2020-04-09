Мишустин упростил получение пособий по безработице и инвалидности

Все процедуры переведены в онлайн-режим

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг подписал постановление правительства об упрощенном порядке регистрации безработных России на бирже труда, который будет действовать до конца года. Назначение пособий по безработице и регистрация этой категории граждан будут вестись в онлайн-режиме на портале "Работа в России".

Мишустин также упростил порядок оформления инвалидности, передает ТАСС. В условиях пандемии коронавируса в первую очередь необходимо "помочь наиболее уязвимым гражданам - это пожилые люди и люди с ограничениями по здоровью", заявил он. До 1 октября 2020 года инвалидность будет назначаться только заочно, без личного присутствия человека, ни на какие экспертизы ездить будет не нужно.

До конца недели правительство России также подготовит другие решения, которые накануне озвучил президент России Владимир Путин. Накануне глава государства сообщил о новых мерах финансовой поддержки, которая будет оказана лечебным центрам, медицинскому персоналу, а также предприятиям и гражданам, пострадавшим от введённых из-за коронавируса ограничений.

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