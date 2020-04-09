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В Москве началась выплата пособий по безработице

15:06
  • четверг
  • 09 апреля 2020

Максимальный размер выплат - 19500 рублей в месяц

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как потерявшие работу жители столицы смогут получить выплаты по безработице. Процедуру максимально ускорили и упростили. Теперь не нужно ждать 10 дней для признания безработным. Выплаты начались уже с 9 апреля.
В Москве упростили порядок выделения доплат безработным

"Никуда ходить не надо. Никаких справок о доходах с последнего места работы приносить не нужно. Двух безуспешных собеседований с потенциальными работодателями не требуется", - написал на своем сайте Собянин.

Для получения выплат необходимо подать заявку на сайте czn.mos.ru или на портале госуслуг. При заполнении формы стоит сообщить о наличии несовершеннолетних детей. Выплату назначат в срок от двух до четырех дней.

Собянин указал, что максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составит 19500 рублей в месяц. Это федеральное пособие (12130 рублей) и доплата из бюджета Москвы (7370 рублей).

Программу поддержки москвичей решено продлить до 30 сентября 2020 года. "Но я надеюсь, что так долго – целых полгода – эта помощь не потребуется. Знания, опыт и желание трудиться большинства москвичей, попавших сегодня в трудную ситуацию, будут вновь востребованы гораздо быстрее", - написал мэр.

Выплаты по безработице с доплатой рассчитаны в рамках поддержки для тех москвичей, которые в условиях введения повышенной готовности в столице из-за распространения коронавируса могли потерять работу. 

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