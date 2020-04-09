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В здании бизнес-центра в Москве прогремел взрыв

14:04
  • четверг
  • 09 апреля 2020

Взрывной волной выбило стекла

Взрыв прогремел в здании бизнес-центра на 2-й Брестской улице в Москве. 

Как сообщает 5-tv.ru со ссылкой на очевидцев, в здании выбило стекла.

Telegram-канал Life Shot пишет, что взрыв произошел на восьмом этаже бизнес-центра. По некоторым данным, хлопок случился в бойлерной. 

Baza передает, что во время ремонтных работ в многоэтажке взорвался котел. В результате ЧП начался пожар, который уже потушили. 

Судя по кадрам с места происшествия, при взрыве были повреждены машины, припаркованные у бизнес-центра. 

Другие подробности ЧП выясняются. 

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