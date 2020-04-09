В здании бизнес-центра в Москве прогремел взрыв

Взрывной волной выбило стекла

Взрыв прогремел в здании бизнес-центра на 2-й Брестской улице в Москве.

Как сообщает 5-tv.ru со ссылкой на очевидцев, в здании выбило стекла.

Telegram-канал Life Shot пишет, что взрыв произошел на восьмом этаже бизнес-центра. По некоторым данным, хлопок случился в бойлерной.

Baza передает, что во время ремонтных работ в многоэтажке взорвался котел. В результате ЧП начался пожар, который уже потушили.

Судя по кадрам с места происшествия, при взрыве были повреждены машины, припаркованные у бизнес-центра.

Другие подробности ЧП выясняются.

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