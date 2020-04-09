9 препаратов для лечения и профилактики коронавируса

Еще три проходят клинические испытания

Министерство здравоохранения России расширило список возможных лекарств от коронавируса.

Список препаратов составлен на основе клинических данных из медицинских организаций всех регионов России. Для профилактики коронавируса ведомство рекомендует использовать гидроксихлорохин и мефлохин, пишет газета "Известия".

В список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых вошли: хлорохин, азитромицин, тоцилизумаб, надропарин кальция, сочетание лопинавир+ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.

Три препарата - умифеновир, ремдесивир, фавипиравир - продолжают проходить клинические испытания.

Напоминаем, что в случае недомогания и появления признаков заболевания необходимо обратиться к врачу. Заниматься самолечением опасно для здоровья.

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