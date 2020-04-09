Названа причина взрыва в московском бизнес-центре

В здании выбиты стёкла, повреждены припаркованные на улице автомобили

Взрыв произошёл в четверг днем в одном из бизнес-центров Москвы на 2-й Брестской улице. Об этом сообщили в МЧС столицы.

На одном из верхних этажей взорвался бойлер, после чего началось возгорание. Огонь охватил площадь пять квадратных метров. Пожар удалось быстро потушить. В здании выбиты стёкла и повреждены внутренние перегородки, передает "ТВ Центр".

Сейчас пожарные и спасатели осматривают место происшествия. По предварительным данным МЧС, причиной взрыва стала разгерметизация кислородного баллона при проведении ремонтных работ.

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