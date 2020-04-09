Ставшая мамой Марина Кравец рассказала о преждевременных родах

Она показала фото из роддома

35-летняя актриса и телеведущая Марина Кравец впервые стала мамой. Она подарила своему супругу Аркадию Водахову дочку.

По словам Кравец, роды начались раньше, чем планировалось. "Мы ждали этого несколько в другую дату, но кое-кто решил все за нас. Рано утром пришлось быстро одеться и поехать на обследование. Ехали на полчаса, поэтому собранная для роддома сумка с вещами осталась дома", - написала телеведущая в Instagram.

Мама и дочка чувствуют себя хорошо. Марина Кравец поблагодарила сотрудников роддома и опубликовала фото, на котором она держит в руках детские носочки.

- Урааа! Поздравляю от всей души, - написала телеведущая Лера Кудрявцева.

- Мариночка! Поздравляю! Мир стал лучше. На одного хорошего и красивого человека стало больше. Ура! - отреагировал телеведущий Сергей Дружко.

- Маришечка, поздравляю вас неимоверно! Здоровья, счастья и любви маленькому женскому человечку! - написал актер Тимур Батрутдинов.

- Растите здоровенькие, красивенькие, счастливенькие! - пожелал артист Вадим Галыгин.

- Ааа! Какая хорошая новость! Поздравляю, - прокомментировала телеведущая и редактор Светлана Бондарчук.

Марина Кравец и Аркадий Водахов поженились в 2013 году. Кравец объявила о беременности в феврале.

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