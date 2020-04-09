Актер фильмов Копполы и Полански умер от коронавируса

За свою карьеру он снялся в более чем 100 фильмах

Американский актер и сценарист Аллен Гарфилд умер от коронавируса.

80-летнего актера не стало 7 апреля в больнице штата Калифорния. Его смерть подтвердила сестра Лоис Гурвиц в разговоре с The Hollywood Reporter.

За свою карьеру он снялся в более чем 100 фильмах, у таких именитых режиссеров как Роман Полански, Френсис Форд Коппола, Вуди Аллен, Фрэнк Дарабонт.

Российский зритель знает Гарфилда по ролям в фильмах "Девятые врата", "Мажестик ", "Бананы", "Нэшвилл" и других.

Ранее от коронавируса умерли актер Виктор Дашкевич, актриса Ли Фьерро, комик Эдди Лардж, музыканты Ману Дибанго и Джон Прайн.

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