Двое пострадавших: подробности взрыва в бизнес-центре в Москве

Названа причина инцидента
В результате взрыва кислородного баллона пострадали два человека. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.
Ранее в пресс-службе главка МЧС по столице рассказали о причине инцидента. По данным ведомства, произошла разгерметизация кислородного баллона.
Напомним, взрыв произошел днем 9 апреля в бизнес-центре, который расположен в центре Москвы - на 2-й Брестской улице. После инцидента начался пожар на площади в пять квадратных метров. С огнем удалось быстро справиться.
Между тем в БЦ оказались повреждены внутренние перегородки. Кроме того, взрывом выбило стекла.
В четверг появилось видео с места происшествия:Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"