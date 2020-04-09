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Двое пострадавших: подробности взрыва в бизнес-центре в Москве

15:19
  • четверг
  • 09 апреля 2020

Названа причина инцидента

В результате взрыва кислородного баллона пострадали два человека. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на  представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

Ранее в пресс-службе главка МЧС по столице рассказали о причине инцидента. По данным ведомства, произошла разгерметизация кислородного баллона.

Напомним, взрыв  произошел днем 9 апреля в бизнес-центре, который расположен в центре Москвы - на 2-й Брестской улице. После инцидента начался пожар на площади в пять квадратных метров. С огнем удалось быстро справиться. 

Между тем в БЦ оказались повреждены внутренние перегородки. Кроме того, взрывом выбило стекла.

В четверг появилось видео с места происшествия:

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Взрыв в бизнес-центре в Москве
Взрыв в бизнес-центре в Москве
Место взрыва
Место взрыва
Взрыв в бизнес-центре
Взрыв в бизнес-центре
Место взрыва
Место взрыва
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