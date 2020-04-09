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Врачи дали прогноз по состоянию Бабкиной

15:16
  • четверг
  • 09 апреля 2020

Тест на коронавирус отрицательный

Прогноз по лечению известной российской певицы Надежды Бабкиной благоприятный. Заключение врачей о состоянии артистки, введенной в искусственную кому, озвучил ее пресс-секретарь Александр Велор.

"Прогноз благоприятный", - приводит слова пресс-секретаря ТАСС.

70-летняя певица, руководитель театра "Русская песня" на днях была госпитализирована с пневмонией. Ранее сообщалось, что проведенный тест на коронавирус дал отрицательный результат. Тем не менее, артистку ввели в искусственную кому.

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