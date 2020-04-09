"Подрезала глаза": Лолита сделала пластику на карантине

Веки 56-летней певицы растянулись из-за постоянного грима на лице

Певица Лолита Милявская рассказала о перенесенной пластической операции. Она также пояснила, почему долгое время не выходила в прямой эфир в инстаграме, как это делают многие звезды, вынужденно находясь в самоизоляции из-за распространения коронавируса. Артистке понадобилась неделя на восстановление после вмешательств хирурга.

56-летняя певица разоткровенничалась о пластике в интервью ведущему Ивану Урганту. На шоу к нему она пришла в облегающем и блестящем наряде, который прикрывал темный пиджак. Внешний вид Лолиты произвел впечатление на ведущего. "Ты выглядишь как будто Афродита, которая вышла из пены морской", - отметил он.

Ургант расспросил звезду о том, как проходят ее будни время самоизоляции. Лолита рассказала, что успела навести порядок в доме и даже лечь на плановую операцию, чтобы "подрезать глаза".

"Я подрезала глаза! Это было запланировано. Веки растягиваются от грима. Женщины знают об этом. Когда веки растягиваются, нужно делать пластику. Тогда визажистам будет удобнее тебя красить. Когда все выходили в прямой эфир, я просто засела, чтобы восстановиться", - рассказала артистка на шоу.

Ранее Лолита призналась, что в течение года она употребляла наркотики. Из-за допущенной ошибки сейчас у нее "барахлят сосуды". Певица уверяет, что в настоящее время она ведет здоровый образ жизни и чувствует себя счастливой.

Видео: программа "Жена. История любви" с Лолитой Милявской

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