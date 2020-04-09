Лукашенко попросил у Москвы помощи в борьбе с коронавирусом

Обратилась Белоруссия и к Европе

Белоруссия попросила у России помощи в борьбе с распространением коронавируса. Обращение Минска в Москве получили, его рассматривают, сообщил замглавы российского МИДа Андрей Руденко.

"Да, такие обращения от белорусской стороны поступали. Мы их рассматриваем в духе союзнических и братских отношений между нашими странами", - заявил замминистра агентству ТАСС.

Ранее стало известно, что Белоруссия обратилась за помощью и к ЕС. Минск просит у Брюсселя финансового содействия в борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он признал, что решение пока не принято. Размер возможной помощи Боррель оценил в 60 миллионов евро.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"