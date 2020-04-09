У разводящейся Самойловой нашли неоплаченные штрафы

В частности, она неправильно перевозила детей в авто

За моделью Оксаной Самойловой, которая недавно объявила о разводе с рэпером Джиганом, числится несколько штрафов за нарушение правил дорожного движения. Общая сумма штрафов - 12,5 тысячи рублей.

"31-летняя девушка имеет штрафы за неправильную перевозку детей, за превышение скорости, а также за езду в неположенных местах. По нескольким штрафам девушке грозит привлечение по статье 20.25 КоАП России. Эти штрафы Оксана получила еще в конце 2019 года", - заявил источник kp.ru в правоохранительных органах.

Нарушения числятся за автомобилями Cadillac Escalade ESV и Rolls-Royce Wraith, которые оформлены на Самойлову. Судя по Instagram Джигана, рэпер тоже садился за руль этих иномарок. Поскольку часть нарушений зафиксировали камеры ГИБДД, а на фото не всегда можно разглядеть водителя, не исключается, что некоторые из нарушений совершил музыкант.

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган поженились в 2012 году. У них родились четверо детей. Недавно рэпер попал в наркологическую клинику и стал вести себя неадекватно: сбрил брови, устроил вечеринку во время самоизоляции, опубликовал фото в обнаженном виде и так далее. 31 марта Самойлова сообщила, что подает на развод из-за обмана со стороны Джигана.

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