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Стало известно о состоянии Джонсона после кислородной терапии

15:38
  • четверг
  • 09 апреля 2020

Он получает всю необходимую помощь

Состояние больного коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона улучшилось.

В больнице St Thomas' Hospital Джонсон получает всю необходимую медицинскую помощь. Премьер может самостоятельно дышать.

Главе кабмина провели кислородную терапию. Он спокойно провел ночь с 8 на 9 апреля, но по-прежнему остается в палате интенсивной терапии, сообщили "Интерфаксу" в канцелярии британского правительства.

О том, что 55-летний Джонсон подхватил коронавирус, стало известно 27 марта. Глава правительства самоизолировался на Даунинг-стрит и продолжил руководить работой своих подчиненных. 5 апреля по совету лечащего врача Джонсона отправили в больницу, поскольку симптомы коронавируса за 10 дней так и не ушли.

Спустя два дня состояние Джонсона резко ухудшилось. Премьер-министра поместили в отделение интенсивной терапии. На данный момент правительством Великобритании временно руководит глава МИД Доминик Рааб.

По данным на 8 апреля, в Великобритании 61 487 заболевших коронавирусом. 7 097 человек скончались, 351 выздоровели.

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