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Путин: меры по борьбе с коронавирусом должны быть адекватными

16:12
  • четверг
  • 09 апреля 2020

Принимаемые меры не должны навредить работе предприятий оборонно-промышленного комплекса

Меры по борьбе с коронавирусом должны быть сбалансированными и адекватными реальной ситуации в каждом регионе, чтобы не навредить работе предприятий ОПК. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.
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"Наши действия направлены на обеспечение безопасности и здоровья граждан. Но они, эти действия, должны быть сбалансированными, адекватными реальной ситуации в каждом регионе", -  приводит слова Путина ТАСС.

Ранее стало известно, что поручения по новым мерам поддержки россиян в ситуации с коронавирусом, озвученные Путиным на совещании с губернаторами, должны быть выполнены до конца недели.

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