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Девять человек оштрафовали в Москве за нарушение режима самоизоляции

15:42
  • четверг
  • 09 апреля 2020

Нарушители заплатят штрафы по 15 тысяч рублей

Суды Москвы вынесли девять постановлений о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Размер штрафов составил по 15 тысяч рублей.

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В частности, Коптевский суд оштрафовал жителя Московской области, который находился в столице "в отсутствие оснований, предусмотренных указом мэра Москвы". Пребраженский суд признал виновной гражданку, которая проникла на спортивную площадку, оборвав оградительную ленту.

Еще семь постановлений вынес суд Щербинки, передает агентство "Москва".

Кроме того, в судах Москвы зарегистрировано еще четыре материала о нарушениях самоизоляции. Дата рассмотрения дел пока неизвестна.

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