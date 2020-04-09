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Онищенко предупредил о рисках использования блокатора вирусов

16:09
  • четверг
  • 09 апреля 2020

Бывший главный санврач предложил альтернативу: чеснок

Использование бейджа-блокатора вирусов сопряжено с определенными рисками, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко. Он признает, что сама идея такого способа защиты – испарениями хлора - не лишена смысла. Однако наличие неконтролируемого выброса дезинфектанта само по себе не очень полезно для организма.
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Онищенко пояснил, что хлорные испарения в больших количествах могут быть вредны для организма. Он призвал сравнивать пользу от средства с возможным вредом от него. Кроме того, есть и другая проблема.

"Слепо поверив в чудодейственность этого бейджа, можно ничего другого не предпринимать: не мыть руки, специально вести себя социально опасно, не ограничивать себя в общениях, не минимизировать их", — добавил депутат.

Рассказал бывший санврач и о безопасной альтернативе соединениям хлора. По словам Онищенко, в небольшом помещении можно разложить дольки чеснока. Фитонциды,  которые выделяет чеснок, действуют более эффективно, чем хлор, и менее опасны для организма, заверяет депутат.

Накануне журналисты заметили, что Дмитрий Песков не надевает маски, выходя для общения с прессой. А на пиджаке у пресс-секретаря президента России прикреплен бейдж. Песов рассказал журналистам, что это блокатор вирусов, который он сам приобрел в аптеке, напоминает РИА Новости.

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