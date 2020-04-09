Собянин рассказал о начале выплаты пособий по безработице по упрощенной схеме

Теперь получить выплаты по безработице быстро и просто

В Москве, по последним данным, зарегистрировано 857 новых случаев заражения коронавирусом. Половина заболевших моложе 45 лет. Как сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова, за прошедшие сутки еще 43 человека выздоровели, и общее число благополучно перенёсших болезнь достигло 313. Растет и число москвичей, обратившихся в центр занятости в поисках работы или за пособием по безработице. Около 1300 человек получили право на выплату с московской доплатой - 19 с половиной тысяч рублей. Как заявил Сергей Собянин, программа материальной помощи потерявшим работу из-за коронавируса будет действовать до конца сентября.

Сотрудники центров занятости - на удалёнке. В здании флагманского центра "Моя работа" остались всего 7 консультантов. Еще 600 работают из дома, передает "ТВ Центр". "Соблюдайте все санитарные требования, это важно; важно, чтобы вы оставались в строю и, конечно, сохраняли свое здоровье", - отметил Собянин.

Сотрудники служб занятости с соискателями работы на связи по всем возможным каналам - по телефону, электронной почте или в мессенджерах.

"Коллеги, важная история, надо вовремя набирать работников контакт-центров, чтобы мы не устраивали очереди, чтобы могли своевременно обрабатывать заявки и быстро принимать решения. Поэтому сколько необходимо сотрудников для увеличения мощности колл-центра, все это должно оперативно решаться. Никаких ограничений по финансированию этой работы не существует, поэтому столько, сколько надо, мы обеспечим вас всем необходимым. Успехов, коллеги, от вас очень много зависит, сегодня тысячи людей, которые к вам обращаются, попали в трудную жизненную ситуацию, им нужна срочно помощь", - сказал Собянин.

С сегодняшнего дня получить выплаты по безработице быстро и просто. "Большая часть формальных документов собираться не будет. Проверка прежнего стажа работы и заработной платы практически тоже будет сведена к нулю. И сами выплаты должны производиться очень быстро и в режиме онлайн. Уже с сегодняшнего дня начинаются выплаты по новой схеме. Это около 12 тысяч рублей федеральное пособие. И мы доводим в Москве до 19 с половиной тысяч, добавляя региональную выплату. И то, и другое будет делаться по одной методике, одновременно. Это значит, что среднее время начисления, даже минимальное время начисления, которое было раньше, уменьшится в пять раз. То есть ставится задача обработать заявление и обработать выплату в течение двух дней", - отметил Собянин.

Право на выплату с региональной компенсационной доплатой в максимальном размере предусмотрена для москвичей, трудившихся в первые месяцы этого года и недавно потерявших работу. Признание безработным и оформление пособия можно сделать на сайте центра занятости столицы и портале госуслуг.

Чтобы получить статус безработного и оформить пособие, соискателям нужно всего лишь заполнить электронную форму, прикрепить скан паспорта и трудовой книжки с записью об увольнении. Все остальные документы центры занятости запрашивают в ведомствах самостоятельно.

"От вашей работы, от работы ваших специалистов зависит во многом благополучие москвичей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, которые лишились работы, средств к существованию. От того, как быстро вы будете это делать, зависит во многом то, как они будут чувствовать себя с социально-экономической точки зрения. Прошу настроить коллектив так, чтобы они работали как часы", - указал Собянин.

На пособие могут рассчитывать также самозанятые и индивидуальные предприниматели. Если у человека нет интернета и он не может оформить заявление онлайн, тогда он может по телефону записаться во флагманский центр "Моя работа" на улице Щепкина. Здесь соблюдают все меры безопасности. Сразу же предложат обработать руки, поменять маску, надеть перчатки. И конечно же, измерить температуру.

А дальше - дистанционная работа за компьютером под руководством удаленного помощника. Здесь же можно воспользоваться сканером и принтером. В это непростое время центры занятости уже обработали свыше 30 тысяч обращений. И признали безработными 5632 человека.

Екатерина Гоголева, Полина Кастрицкая, Владимир Черных, Илья Ушаков, "ТВ Центр".

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