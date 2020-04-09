"Авось пронесет!": к чему приводит беспечность во время пандемии коронавируса

Европейцы советуют прислушиваться к советам и запретам

Тёплая погода, пришедшая в Москву, не лучшим образом сказалась на готовности горожан оставаться дома. Москвичи стали чаще выходить на улицы. А в социальных сетях появились записи, в которых горожане откровенно интересуются у соседей, можно ли выбраться на прогулку в ближайший парк, не столкнувшись по пути с полицией. Реакция не новая. Точно так же месяц или два назад вели себя жители испанских, итальянских и американских городов, ещё не знавшие, сколько гробов будут вскоре каждый день перевозить по их улицам.

Раннее утро в одном из московских парков - непривычно многолюдно. Среди злостных нарушителей режима самоизоляции на удивление те, кто, по идее, как раз должны заботиться о своём здоровье. Раз уж так самоотверженно занимаются спортом несмотря на все запреты, передает "ТВ Центр".

Видимо, по мнению некоторых граждан, рано утром вирус ещё глубоко спит и встреча с ним практически приравнена к нулю. Впрочем, таких, кто выстраивает график прогулок по часам, очень много.

Что произойдёт с организмом спустя, к примеру, полтора часа активной прогулки, женщина не пояснила. Видимо, риск заболеть сразу увеличится в разы.

Кадры из Италии месяц назад. Все так же непринужденно гуляют с собаками. Каждый день начинают с традиционной утренней пробежки, потом - такой же традиционный поход с друзьями в ресторан. Тогда в начале марта ситуация на севере Апеннинского полуострова в регионе Ломбардия уже семимильными шагами приближалась к катастрофической. Цифры заразившихся COVID-19 с каждым днём росли в геометрической прогрессии. На рекомендации переждать болезнь и чуть-чуть посидеть дома всем, по сути, было всё равно. Как власти не уговаривали. В ход шли даже угрозы.

К коронавирусу некоторые граждане России относятся как к сезонному простудному заболеванию. Что-то типа ОРВИ, но с осложнениями. Как только погода стала теплее, режим самоизоляции нарушают чаще.

Есть и те, кто считает, что вирус гуляет где-то в другом месте, а значит, и болеют им какие-то другие, абстрактные люди. Кадры из Нью-Йорка. Здесь так же беспечно гуляли до самого последнего - пока не перестало хватать мест в больницах, а счёт смертей от коронавируса не перевалил за тысячи - сейчас за океаном погибших почти 15 тысяч человек. Теперь в Нью-Йорке в тех самых парках, где бегали, планируют сделать кладбище.

Самое главное сейчас - понять, что оставаться дома - не прихоть властей, а реальная возможность не заболеть и не заразить своих близких. Многие ответственно отнеслись к карантину. Выходят из дома - по крайней необходимости. А ещё и помогают пожилым соседям, которым выходить вообще не желательно.

В самом начале карантина были такие, которые не очень серьёзно отнеслись к чрезвычайному положению в стране. Да и вообще к проблеме коронавируса. Очень многие думали: авось пронесёт! Продолжали гулять с детьми, продолжали гулять в принципе, ходить по барам, по террасам. Многие решили уехать на пляж - к морю и переждать карантин там. Всё это движение привело к тому, что ещё больше заражённых оказалось в стране, ещё больше смертей.

Теперь уже европейцы советуют прислушиваться к советам и запретам. Сидеть дома, минимизировать общение друг с другом. В той самой Италии, где ещё месяц назад так отчаянно смеялись в лицо опасности, записывают видеоролик. Своеобразное письмо в прошлое самим себе. Не будь "ковидиотом!" Когда пришло понимание, насколько всё серьёзно, кривая заражения снизилась и в Италии, и в Испании.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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