ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СК возбудил дело о геноциде 30 тысяч жителей Ростовской области

16:58
  • четверг
  • 09 апреля 2020

К расстрелу мирных жителей причастен эсэсовец Оберлендер

Уголовное дело на основании архивных материалов о геноциде более 30 тысяч жителей Ростовской области в годы Великой Отечественной войны возбудил Следственный комитет России. Один из фигурантов дела – недавно лишенный гражданства Канады бывший эсэсовец Гельмут Оберлендер, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Парламент Крыма просит признать геноцидом действия Украины

"В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по результатам процессуальной проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье 357 Уголовного кодекса ("Геноцид")", - заявила Петренко.

По данным следствия, военнослужащие зондеркоманды СС-10 "а" 11-12 августа 1942 года под предлогом переселения евреев и партийного актива коммунистов  вывезли в район поселка Змиевская Балка Ростовской области не менее 27 тысяч человек. Все они были расстреляны. Тогда же погибли 3,5 тысячи горняков и членов их семей – их расстрелялив городе Шахты. В операции участвовали полиция безопасности и СД.

Тем временем в Канаде рассматривается вопрос о депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, которого суд недавно лишил гражданства страны. В семнадцатилетнем возрасте Оберлендер служил переводчиком в зондер-команде СС-10 "а". Его подозревают в причастности к убийствам в детском доме в Ейске Ростовской области в 1942 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
СК возбудил дело о геноциде 30 тысяч жителей Ростовской области
СК возбудил дело о геноциде 30 тысяч жителей Ростовской области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.