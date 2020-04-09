СК возбудил дело о геноциде 30 тысяч жителей Ростовской области

К расстрелу мирных жителей причастен эсэсовец Оберлендер

Уголовное дело на основании архивных материалов о геноциде более 30 тысяч жителей Ростовской области в годы Великой Отечественной войны возбудил Следственный комитет России. Один из фигурантов дела – недавно лишенный гражданства Канады бывший эсэсовец Гельмут Оберлендер, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по результатам процессуальной проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье 357 Уголовного кодекса ("Геноцид")", - заявила Петренко.

По данным следствия, военнослужащие зондеркоманды СС-10 "а" 11-12 августа 1942 года под предлогом переселения евреев и партийного актива коммунистов вывезли в район поселка Змиевская Балка Ростовской области не менее 27 тысяч человек. Все они были расстреляны. Тогда же погибли 3,5 тысячи горняков и членов их семей – их расстрелялив городе Шахты. В операции участвовали полиция безопасности и СД.

Тем временем в Канаде рассматривается вопрос о депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, которого суд недавно лишил гражданства страны. В семнадцатилетнем возрасте Оберлендер служил переводчиком в зондер-команде СС-10 "а". Его подозревают в причастности к убийствам в детском доме в Ейске Ростовской области в 1942 году.

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