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Площадь пожара на московском заводе увеличилась до 950 "квадратов" (видео)

17:37
  • четверг
  • 09 апреля 2020

Горят два здания

Завод полимерных пластмасс горит на юго-востоке Москвы. По данным экстренных служб, огонь охватил два здания на 1-й Карачаровской улице. На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС.
Названы версии пожара в частном доме престарелых в Москве

Площадь возгорания пока растет.  "На данный момент площадь пожара составляет 950 квадратных метров", - сообщили в МЧС. "Горят два здания на территории завода на 1-й Карачаровской улице в Москве", - приводит слова источника ТАСС.

Как сообщается, одно из зданий кирпичное, второе деревянное. По предварительным данным, огонь распространяется по кровле.

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