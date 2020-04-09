Площадь пожара на московском заводе увеличилась до 950 "квадратов" (видео)

Горят два здания

Завод полимерных пластмасс горит на юго-востоке Москвы. По данным экстренных служб, огонь охватил два здания на 1-й Карачаровской улице. На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС.

Площадь возгорания пока растет. "На данный момент площадь пожара составляет 950 квадратных метров", - сообщили в МЧС. "Горят два здания на территории завода на 1-й Карачаровской улице в Москве", - приводит слова источника ТАСС.

Как сообщается, одно из зданий кирпичное, второе деревянное. По предварительным данным, огонь распространяется по кровле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"