Московские кладбища закроют для посетителей

Специальные автобусы также отменены

Посещение московских кладбищ временно приостановлено. Распоряжение издал мэр Москвы. Сергей Собянин на своем персональном сайте написал, что число заболевших коронавирусом в столице превысило 6 тысяч – и в такой ситуации рисковать нельзя.

"Число заболевших короновирусом перевалило за 6 тысяч человек. В больницах умерло более тридцати человек. Риск заражения новой коронавирусной инфекцией очень велик, и мы не можем подвергать опасности москвичей особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ", — написал Собянин.

Сейчас в столице действует режим повышенной готовности. Закрыты все рестораны, кафе, развлекательные заведения, фитнес-центры. Открыты только продовольственные магазины, аптеки и салоны связи. До 1 мая запрещены массовые мероприятия.

Распоряжением мэра столицы в Москве и области во время пасхальных праздников будут также отменены специальные автобусные маршруты до кладбищ. Такая мера должна воспрепятствовать большому скоплению людей в одном месте. Общественный транспорт для борьбы с коронавирусной инфекцией перед каждым выездом дезинфицируют.

В указе мэра предусмотрены и исключения. Это случаи, когда люди обращаются за оформлением услуг по погребению - либо же сама церемония похорон.

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