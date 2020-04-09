Собянин: получить пособие по безработице можно за 2-4 дня

Мэр рассказал о начале выплаты пособий по безработице по упрощенной схеме

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг посетил флагманский центр городской службы занятости "Моя работа", который находится на улице Щепкина. Специалисты центра в настоящее время занимаются оформлением пособий по безработице по упрощенной схеме.

"По поручению Президента России Владимира Путина мы начали выплату москвичам повышенного федерального пособия по безработице с региональной компенсационной доплатой. Максимальный размер выплаты составляет 19 500 рублей, получить ее будет максимально просто. Программа рассчитана до 30 сентября 2020 года. Но мы надеемся, что так долго – целых полгода – эта помощь не потребуется. Знания, опыт и желание трудиться большинства москвичей, попавших сегодня в трудную ситуацию, будут вновь востребованы гораздо быстрее", – отметил Собянин.

Право на выплату пособия по безработице с региональной компенсационной доплатой в максимальном размере имеют москвичи, трудившиеся в первые месяцы 2020 года и недавно потерявшие работу.

Размер федерального пособия составляет 12 130 рублей в месяц, с учетом московской региональной доплаты в размере 7370 рублей, будет выплачиваться 19 500 рублей в месяц.

Признание безработным и оформление пособия производится в электронном виде через сайт czn.mos.ru и Портал госуслуг. В течение нескольких дней будет реализован сервис регистрации через mos.ru.

Соискатели должны заполнить электронную форму, прикрепив к ней сканы паспорта и трудовой книжки с записью об увольнении. В случае наличия несовершеннолетних детей – это необходимо указать при заполнении формы.

В рамках упрощенного порядка выплаты пособий временно отменены: личные визиты в службу занятости – взаимодействие с соискателями пособий осуществляется в электронном виде, через колл-центр и онлайн-каналы; предоставление справки о среднем заработке за 3 месяца с места последней работы; прохождение не менее двух безуспешных собеседований с потенциальными работодателями.

Срок признания безработным и начала выплаты пособия сокращен с 10 до 2-4 дней.

С 28 марта 2020 г. флагманский центр "Моя работа" и отделения Службы занятости в центрах госуслуг "Мои документы" работают в дистанционном режиме.

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