Путин: Россия обеспечит безопасность в условиях пандемии коронавируса

Необходимо внимательно анализировать все происходящее в мире

Россия примет все меры, адекватные ситуации, складывающейся в мире из-за пандемии коронавируса. Власть должна гарантировать как внутреннюю безопасность, так и соблюдение национальных интересов, заявил Владимир Путинна совещании с постоянными членам Совета безопасности.

"Видим, как меняется ситуация в мире в связи с распространением коронавирусной инфекции, борьбы с ней, как это влияет на мировую экономику, как отражается на работе промышленных предприятий, как меняется работа транспортных предприятий, энергетики, других отраслей", - сказал президент России.

Все происходящее, по словам главы государства, меняет существенным образом обычный порядок жизни миллионов людей. Президент подчеркнул, что в этих условиях одно должно оставаться неизменным: гарантия внутренней безопасности. Кроме того, надо внимательно все анализировать - с тем чтобы национальные интересы России были надежно и абсолютно обеспечены, заключил Путин.

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