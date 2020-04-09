Москва и Эр-Рияд договорились о существенном сокращении добычи нефти

Закрепят сделку на проходящей встрече министров ОПЕК+

России и Саудовской Аравии удалось урегулировать основные противоречия и согласовать сделку по сокращению добычи нефти. Группа ОПЕК+, которая проводит свою виртуальную встречу 9 апреля, обсудит уменьшение добычи до 20 миллионов баррелей в сутки, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в организации стран-экспортеров нефти.

Ранее Эр-Рияд заявлял о готовности сократить добычу максимум на 4 миллиона баррелей в сутки. Москва соглашалась урезать на добычу на 2 миллиона. А США заявляли, что не намерены участвовать в сделке, поскольку и так добыча в США к концу года снизится примерно на 2 миллиона. Дональд Трамп заверил, что естественное снижение сланцевой добычи – уже весомы вклад американцев в новую сделку.

Вопрос сокращения добычи и поддержания цен на нефть – основной на виртуальной встрече министров энергетики ОПЕК+. Совещание проходит в закрытом режиме.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"