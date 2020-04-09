"Идеальное исполнение": Аль Бано оценил российскую версию хита "Felicita"

Певец поблагодарил Россию за помощь Италии

"Наши сердца с вами - Из России Италии" – так называется инициатива, посвященная "всем людям, находящимся в вынужденной самоизоляции, а также самой красивой стране на планете". В российских соцсетях появился любительский ролик, в котором несколько десятков людей – кто поодиночке, а кто и семьями – исполнили знаменитый хит Аль Бано "Felicita".

Итальянский исполнитель высоко оценил исполнительский уровень россиян, назвав его "идеальным". "Виртуально обнимаю весь российский народ, всех, кто идеально спел "Felicita", - написал Аль Бано. Певец поблагодарил Россию за помощь в борьбе "с этим проклятым коронавирусом, который принес столько боли и смерти в Италии и в мире".

Среди исполнивших итальянский хит россиян есть известные артисты - такие, как, к примеру, Ефим Шифрин. Но большинство – поддержавшие инициативу простые люди, передает ТАСС.

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