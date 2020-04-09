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Нарушителей карантина в Москве начнут штрафовать за езду на автомобиле

19:46
  • четверг
  • 09 апреля 2020

Все передвижения фиксируются

Московские власти фиксируют все передвижения столичных жителей, которые должны соблюдать карантин. С 10 апреля тех из них, кто отправится в поездку на автомобиле, ждут серьезные штрафы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
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"Любой их выход из подъезда фиксируется. Раньше мы жестких мер не предпринимали, все-таки доводили до их сведения, что им необходимо оставаться дома, и в крайнем случае только штрафовали. Сегодня после принятых федеральных законов, регионального закона по изменениям в Административный кодекс мы можем вообще в автоматическом режиме накладывать эти штрафы, просто не выходя из кабинета", - пояснил столичный градоначальник в интервью РИА Новости.

Собянин подчеркнул, что такие жесткие меры затронут только тех, кто находится на официальном карантине. Это больные коронавирусом на домашнем лечении, их близкие родственники и контактировавшие с заболевшими COVID-19 люди. Сюда же относятся те, кто вернулся из заграничных поездок.

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