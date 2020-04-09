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Мишустин поддержал идею о заморозке цен на продукты

22:33
  • четверг
  • 09 апреля 2020

Премьер одобрил предложение о финансовой помощи регионам

Глава правительства Михаил Мишустин поддержал идею о создании механизма по ограничению цен на продукты, которую высказали члены фракции "Единая Россия" в Государственной Думе, передает "ТВ Центр".

Встреча с ними прошла в четверг в режиме видеоконференции с участием председателя палаты Вячеслава Володина и членов кабинета министров. Законодатели предложили правительству рассмотреть вопрос об установлении нулевой ставки НДС на импортные лекарства и нулевой таможенной пошлины на ввоз фармакологических веществ. Премьер одобрил предложение единороссов о финансовой помощи регионам, принимающим на себя основной удар в борьбе с коронавирусом. Мишустин поблагодарил депутатов за оперативное рассмотрение законопроектов о защите семей с детьми и поддержке бизнеса.

"Президент вчера объявил о новых мерах поддержки людей и экономики, в частности, поручил рассмотреть возможность расширения каникул по потребительским и ипотечным кредитам. Наша общая задача сделать так, чтобы как можно больше людей смогли воспользоваться этими льготами. В ближайшее время мы также внесем в Государственную думу ряд нормативно-правовых актов, которые направлены на реализацию поручений президента. Здесь я рассчитываю, чтобы депутаты "Единой России" вместе с другими думскими фракциями оказали нам поддержку", - отметил Мишустин.

"Президент вчера затронул тему установки для медицинских работников повышенных страховых гарантий из федерального бюджета. В этой части мы готовы в кратчайшие сроки нашим профильным комитетом, с коллегами проработать с правительством и принять все необходимые законодательные решения таким образом, чтобы гарантии начали действовать именно с текущего периода", - сообщил руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов.

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