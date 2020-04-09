На МКС прибыл новый экипаж

Космонавты будут нести вахту на станции до конца октября

На Международную космическую станцию прибыл новый экипаж. В его составе - россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди. Для Иванишина и Кэссиди это уже третий полёт, Вагнер в космосе впервые, передает "ТВ Центр".

Ракета-носитель с кораблём "Союз МС-16" стартовала в 11 утра с космодрома Байконур. Подготовка к полёту, с учётом пандемии коронавируса, проходила в условиях повышенной санитарной безопасности. Последние полтора месяца экипаж был практически полностью изолирован.

Полёт прошёл нормально. Уже в 17 часов 13 минут "Союз" успешно пристыковался к МКС. На орбите коллег встретили россиянин Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган и Джессика Меир. Им через 8 дней предстоит вернуться на Землю. А новая тройка будет нести вахту на станции до конца октября.

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