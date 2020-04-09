ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На МКС прибыл новый экипаж

22:36
  • четверг
  • 09 апреля 2020

Космонавты будут нести вахту на станции до конца октября

На Международную космическую станцию прибыл новый экипаж. В его составе - россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди. Для Иванишина и Кэссиди это уже третий полёт, Вагнер в космосе впервые, передает "ТВ Центр".
Карантин по коронавирусу коснулся МКС

Ракета-носитель с кораблём "Союз МС-16" стартовала в 11 утра с космодрома Байконур. Подготовка к полёту, с учётом пандемии коронавируса, проходила в условиях повышенной санитарной безопасности. Последние полтора месяца экипаж был практически полностью изолирован.

Полёт прошёл нормально. Уже в 17 часов 13 минут "Союз" успешно пристыковался к МКС. На орбите коллег встретили россиянин Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган и Джессика Меир. Им через 8 дней предстоит вернуться на Землю. А новая тройка будет нести вахту на станции до конца октября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Члены экипажа МКС-63
Члены экипажа МКС-63
Члены экипажа МКС-63 космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин, астронавт НАСА Кристофер Кэссиди и космонавт Роскосмоса Иван Вагнер (снизу вверх)
Члены экипажа МКС-63 космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин, астронавт НАСА Кристофер Кэссиди и космонавт Роскосмоса Иван Вагнер (снизу вверх)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.