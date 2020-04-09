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Как данные о нефтяной сделке отразились на котировках

22:38
  • четверг
  • 09 апреля 2020

СМИ сообщают о проекте соглашения о снижении добычи

На сырьевых рынках в четверг ждут решения Организации стран экспортеров нефти о снижении добычи. Официальные делегации пока хранят молчание о достигнутых договоренностях. Но, как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, договориться все-таки удалось.
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Согласно данным агентства, на встрече ОПЕК+ - она прошла в формате видеоконференции - наконец, был разработан проект соглашения о снижении добычи. В мае-июне на 10 миллионов баррелей в сутки. В последующие несколько месяцев на меньшую величину. Кроме того, ОПЕК+ будет добиваться дополнительного снижения добычи в объеме до 5 миллионов баррелей в сутки от государств "Группы 20-ти".

На этих новостях нефтяные котировки окрасились в зеленое. Но рост очень сдержанный. Трейдеры ждут официальных заявлений от участников переговоров. Цены на черное золото пошли по нисходящей из-за ситуации с коронавирусом. Спрос со стороны крупнейших импортеров резко снизился. Месяц назад участники ОПЕК+ попытались договориться о сокращении добычи - крупнейшем с 2008-го года. Но переговоры провалились. В результате цена марки Brent откатилась к трехлетним минимумам. А это сильно ударило по всем добывающим странам, наполнение бюджета которых частично, а порой и практически полностью - как у Саудовской Аравии - зависит от нефтегазовых доходов.

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