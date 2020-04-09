"Чем вы там занимаетесь?": Захарова разнесла доклад ОЗХО

В МИДе уверены, что документ составлен по заказу Запада

Доклад Организации по запрещению химического оружия по химатакам в Сирии в марте 2017 года не выдерживает никакой критики. Документ составлен по заказу стран Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Основной довод, приведенный в докладе, выглядит, по меньшей мере, странно. Захарова интересуется, чем более двух лет занимались в ОЗХО, если свое обвинение авторы документа предваряют словами "есть разумные основания предполагать".

Доклад по расследованию химических атак в Сирии в 2017 году ОЗХО опубликовала 8 апреля. Следственная группа заключила, что удары по провинции Хама с использованием снарядов с хлорином и зарином нанесли сирийские ВВС. В Дамаске заявили, что войска САР никогда не применяли химическое оружие. А доклад ОЗХО содержит поддельные и сфабрикованные выводы, цель которых - искажение фактов и обвинение сирийских властей.

"Вот это "есть разумные основания полагать" в документе международной организации, которая проводила работу на протяжении нескольких лет, видеть просто дико", - заявила Захарова на брифинге. Дипломат подчеркнула: в этих вопросах не может быть половинчатости – каждое утверждение должно быть подкреплено фактами.

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