Найдено лекарство, подавляющее коронавирус. Что о нем известно?

Оценку препарату дали эксперты

В Москве приняли решение объединить стационары для пациентов с обычной и коронавирусной пневмонией. Всех поступающих с симптомами этих заболеваний будут сразу лечить от COVID-19. Поиски лекарства от коронавируса продолжаются в России и других странах мира. Сегодня из Австралии пришла сенсационная новость. Учёные института биомедицинских исследований выяснили, что противопаразитарный препарат "ивермектин" способен бороться с коронавирусом. Причём даже на поздних сроках заболевания. Поскольку это лекарство уже тестировали на людях, его можно сразу запускать в клиническую практику, минуя стадию испытаний на животных.

Видео не для слабонервных. Коронавирус стремительно поражает лёгкие. В альвеолах накапливается жидкость. На компьютерных томограммах становятся видны уплотнения. Они всё увеличиваются и увеличиваются. Похожи на потертые пятна - это называют симптомом "матового стекла". Дышать самостоятельно пациент с такой клинической картиной уже не может. И врачи часто не понимают, как его спасти.

Высокая температура, слабость, сухой кашель. Мышечные боли, затруднённое дыхание. Иногда - насморк, дискомфорт в горле. Характерных симптомов у Covid-19 нет. Такие же бывают при гриппе, при ОРВИ. Специфического лекарства - пока тоже. С начала эпидемии перепробовано множество медикаментов, но все они не против самой болезни - против ее типичных проявлений. Еще в середине февраля китайские медики предположили, что эффективно бороться с коронавирусом помогает противомалярийное средство - то самое, которое Дональд Трамп потом назовёт "Божим даром". Еще вроде бы работает лекарство от ВИЧ, против лихорадки Эбола. В общем, пока не густо. Фармацевты всего мира ищут решения. Из последнего - австралийские ученые обнаружили препарат, который якобы убивает геном коронавируса за 48 часов. Это средство от чесотки и педикулёза.

"Надо понимать, что научное исследование было выполнено в культуре клеток, а не с участием животных или людей, то есть это даже не полноценные доклинические исследования. Соответственно напрямую экстраполировать его результаты на человека пока невозможно. Более того, в России этот препарат зарегистрирован только в единственной лекарственной форме - крем для наружного применения, соответственно в России легально этого препарата нет", - рассказал эксперт по разработке, исследованию и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков.

Зато в России для борьбы с коронавирусом начали применять методы, которые уже показали свою эффективность за рубежом, в том числе в Китае. Один из них - переливание больным плазмы крови тех, кто выздоровел. Антитела, которые в ней содержатся, помогают легче справиться с болезнью. Процедуру уже провели нескольким пациентам. Донорами стали 11 человек. В Москве этим занимаются три медицинских центра, среди которых - Институт имени Склифософского.

Минздрав в четверг рекомендовал шесть препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Почти все производятся в России. А в Федеральном медико-биологическом агентстве сообщили, что еще три медикамента тестируются. Активно разрабатывают и отечественную вакцину от COVID-19. Испытания на животных уже идут. В конце июня приступят к тестам на людях.

А вот в США посчитали, что в условиях пандемии целесообразно отказаться от тестирования препарата на животных и перейти сразу к экспериментам на людях. Крайне опасное решение, но выбора, как считают за океаном, просто нет.

И всё-таки эксперты не спешат обнадеживать: по их подсчетам, прививать от COVID-19 смогут начать не раньше, чем через год. Впрочем, есть предположение, что другие - уже существующие - препараты защищают людей от коронавируса. Не исключено, что противотуберкулезная вакцина БЦЖ, которую в России, а еще в Белоруссии и на Украине массово вводят новорождённым в первые дни жизни, ослабляет симптомы болезни. В Европе и США от этой прививки отказались. Возможно, и поэтому тоже там такой коллапс.

"Сейчас появились данные о том, что то население, которое проходило вакцинацию от БЦЖ, переносит заболевание легче, летальных исходов меньше. Приводятся данные и по соседним странам, где проводилась вакцинация, и по тем, где не проводилась. Наше население вакцинировано, и, если это достоверно, да, у нас в этой ситуации вроде как есть дополнительная протекция", - сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Впрочем, это еще не подтверждено. Ученые изучают вопрос.

Пока же самая эффективная мера - режим самоизоляции. Распространение вируса это не останавливает, но существенно замедляет. Цель, говорят ученые, растянуть эпидемию во времени и разгрузить систему здравоохранения, чтобы врачи успевали помогать заболевшим. Так поступили - и весьма эффективно - в Китае, так сейчас действуют в США, в Европе. Есть, однако, страны, которым этот подход не близок. В Британии долго отказывались вводить карантин - до тех пор, пока больницы перестали справляться с наплывом инфицированных. А Швеция и сейчас продолжает жить, как прежде. Школы, бары, рестораны открыты. Власти лишь рекомендуют соблюдать социальную дистанцию.

Результат налицо: клиники справляются плохо, и количество смертей в Швеции уже почти в 4 раза превышает численность тех, кто выздоровел. Для сравнения: в России, где действуют строгие меры, всё наоборот. Выздоровевших почти в сотню раз больше, чем погибших. Да, сидеть в четырех стенах непросто. Но оно того стоит, если заботиться, в первую очередь, о жизни и здоровье людей.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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